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Столяров Иван Петрович

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Место рождения

Мокрое, Можайский, Московская область

Дата рождения

25.07.1860

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1860

Отец: Столяров Петр Иванов

Мать: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Место жительства
С ?.06.1891 по 1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Болотная улица д.4
Место жительства
До ?.07.1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Фонд 515. Опись 2. Дело 4528Залоговые свидетельства, страховые полисы и план двора А.К.Миронович, Г.Б. Керштейна, П.Н.Иванова, А.Ф.Ивановой по Б.Болотной ул.N 407.02.1879 - 19.10.1917Количес... Показать все
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария (Муся) Ивановна

Мать ребёнка: Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1894

Сын: Столяров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1896

Сын: Столяров Петр Иванович

Мать ребёнка: Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1898 по 1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
механик, совладелец механической мастерской в СПб | Физико-механические мастерские. ------------------------------------------------Б.Болотная улица -1817—1857 годы — Мало-Охтенский проспект. Название... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Столяров Борис Иванович

Мать ребёнка: Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1918
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1917
Ташкент
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