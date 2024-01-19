Столяров Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения25.07.1860
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1860
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Место жительства
С ?.06.1891 по 1917
Санкт-Петербург, Болотная улица д.4
Место жительства
До ?.07.1891
ЦГИА СПб. Фонд 515. Опись 2. Дело 4528Залоговые свидетельства, страховые полисы и план двора А.К.Миронович, Г.Б. Керштейна, П.Н.Иванова, А.Ф.Ивановой по Б.Болотной ул.N 407.02.1879 - 19.10.1917Количес... Показать все
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария (Муся) Ивановна
Мать ребёнка: Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Столяров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Мария Сергеевна
Работа или профессия
С 1898 по 1917
механик, совладелец механической мастерской в СПб | Физико-механические мастерские. ------------------------------------------------Б.Болотная улица -1817—1857 годы — Мало-Охтенский проспект. Название... Показать все
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Мария Сергеевна
Место жительства
С 1918
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Сергеевна
Смерть
После 1917
Ташкент