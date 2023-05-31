Гвоздева Наталия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева Наталия Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1972

Отец: Мымов Виталий Николаевич

Мать: Мымова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1995

Дочь: Гвоздева Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Гвоздев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1995

Дочь: Гвоздева Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздев Виктор Васильевич

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