Гвоздева Наталия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1972
Рождение ребёнка
15.08.1995
Дочь: Гвоздева Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Гвоздев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1995
Дочь: Гвоздева Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздев Виктор Васильевич