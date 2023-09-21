Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Муллин Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Муллин Карнило Алексеевич
Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Муллина Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович
Смерть
Неизвестно