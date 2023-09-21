Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Васильевна

Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Муллин Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Муллин Карнило Алексеевич

Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Муллин Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Муллин Фома Алексеевич

Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Муллина Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Муллин Алексей Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close