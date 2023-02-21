Смышляев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляев Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 или 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930 или 1941

Сын: Смышляев Артур Борисович

Мать ребёнка: Смышляева Маргарита

Пермский край, г. Пермь, СССР
Рождение ребёнка
27.11.1931

Дочь: Смышляева Аделаида Борисовна

Мать ребёнка: Смышляева Маргарита

Свердловская область, г. Североуральск, СССР
Рождение ребёнка
09.06.1939

Дочь: Ривкина Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Смышляева Маргарита

город Североуральск, Свердловская обл. СССР
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