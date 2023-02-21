Смышляев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 или 1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930 или 1941
Мать ребёнка: Смышляева Маргарита
Пермский край, г. Пермь, СССР
Рождение ребёнка
27.11.1931
Дочь: Смышляева Аделаида Борисовна
Мать ребёнка: Смышляева Маргарита
Свердловская область, г. Североуральск, СССР
Рождение ребёнка
09.06.1939
Дочь: Ривкина Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Смышляева Маргарита
город Североуральск, Свердловская обл. СССР