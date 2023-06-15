Родионова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Родионов Артемий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
12.11.1926
Дочь: Болтенкова Зинаида Лаврентьевна
Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович
Владимирская обл., р-н Александровский, д. Аксеновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Клавдия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Иосиф Лаврентьевич
Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Вера Лаврентьевна
Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович
Смерть
Неизвестно