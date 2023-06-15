Родионова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Родионов Артемий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
12.11.1926

Дочь: Болтенкова Зинаида Лаврентьевна

Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович

Владимирская обл., р-н Александровский, д. Аксеновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Клавдия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Иосиф Лаврентьевич

Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Вера Лаврентьевна

Отец ребёнка: Родионов Лаврентий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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