Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.
Отец: Нарышкин Яков Давидович
Мать: Нарышкина Елена Акимовна
Бракосочетание
28.07.1919
Рождение ребёнка
28.10.1938
Сын: Нарышкин Василий (Стефанович)
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Макеевский, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Нарышкин Виктор (Стефанович)
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1944
Дочь: Ляшкова Лидия (Стефановна)
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарышкин Николай (Стефанович)
Мать ребёнка: Нарышкина Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно