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Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.

Отец: Нарышкин Яков Давидович

Мать: Нарышкина Елена Акимовна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
28.07.1919

Жена: Нарышкина Анна Герасимовна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.10.1938

Сын: Нарышкин Василий (Стефанович)

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Макеевский, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Нарышкин Виктор (Стефанович)

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1944

Дочь: Ляшкова Лидия (Стефановна)

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарышкин Николай (Стефанович)

Мать ребёнка: Нарышкина Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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