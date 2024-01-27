Наседкина Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1884 ст.

Сын: Наседкин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Наседкин Александр Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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