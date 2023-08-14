Синельщикова (Рудакова) Валентина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельщикова (Рудакова) Валентина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудаков Тихон

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
20.02.1966

Дочь: Дрожжина Елена Александровна

Отец ребёнка: Синельщиков Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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