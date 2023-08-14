Синельщикова (Рудакова) Валентина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудаков Тихон
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
20.02.1966
Дочь: Дрожжина Елена Александровна
Отец ребёнка: Синельщиков Александр Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно