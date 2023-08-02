Борисова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Рощина Евдокия
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Прохорова Анна
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Фёкла
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Королёва Апполинария
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Григорий
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Василий
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович
Смерть
Неизвестно