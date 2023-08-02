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Борисова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Борисов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Рощина Евдокия

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Прохорова Анна

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Фёкла

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Королёва Апполинария

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Григорий

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Василий

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Архипович

Смерть
Неизвестно
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