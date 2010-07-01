Плотников Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1927
Дата смерти01.07.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927
Отец: Плотников Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1951
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1952
Дочь: Симонова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна
Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.02.1955
Дочь: Голова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область
Смерть
01.07.2010
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край