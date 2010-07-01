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Плотников Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1927

Дата смерти

01.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927

Отец: Плотников Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1951

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1952

Дочь: Симонова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.02.1955

Дочь: Голова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область
Смерть
01.07.2010
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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