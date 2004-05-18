Болдырева Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1915
Дата смерти18.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1936
Сын: Болдырев Николай Иосифович
Отец ребёнка: Болдырев Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1936
Дочь: Волошина Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Болдырев Иосиф Ефимович
Смерть
18.05.2004