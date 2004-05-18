Болдырева Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1915

Дата смерти

18.05.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1936

Сын: Болдырев Николай Иосифович

Отец ребёнка: Болдырев Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
01.08.1936

Дочь: Волошина Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Болдырев Иосиф Ефимович

Смерть
18.05.2004
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