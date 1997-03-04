Смирнова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1997

Отец: не указан

Мать: Смирнова Анна Александровна

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