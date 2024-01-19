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Степан Фёдоров

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.07.1808

Дата смерти

26.07.1811

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1808

Отец: Фёдор Кононов

Мать: Екатерина Емельянова

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 10/12.07.1808 Той же вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Екатерина Омельянова родила сына Стефана, которой омолитвован и крещен священником Иаковом Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.07.1811
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1811 22.07.1811 Того же уезда и вотчины деревни Иевска крестьянина Фёдора Кононова сын Стефан. Оной умерший погребён священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ивановым и пономарём Симеоном Ма... Показать все
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