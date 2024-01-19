Степан Фёдоров
Место рождения
Дата рождения10.07.1808
Дата смерти26.07.1811
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1808
Отец: Фёдор Кононов
Мать: Екатерина Емельянова
МК-1808 У кого кто родился 10/12.07.1808 Той же вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Екатерина Омельянова родила сына Стефана, которой омолитвован и крещен священником Иаковом Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1811
МК-1811 22.07.1811 Того же уезда и вотчины деревни Иевска крестьянина Фёдора Кононова сын Стефан. Оной умерший погребён священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ивановым и пономарём Симеоном Ма... Показать все