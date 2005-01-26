Тихонов Николай Васильевич
Место рожденияВологодская область, Сокольский район, деревня Новое
Дата рождения02.12.1928
Дата смерти26.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская область, Сокольский район, деревня Новое
Рождение ребёнка
22.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Зинаида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.2005
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми