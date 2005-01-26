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Тихонов Николай Васильевич

Место рождения

Вологодская область, Сокольский район, деревня Новое

Дата рождения

02.12.1928

Дата смерти

26.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская область, Сокольский район, деревня Новое
Рождение ребёнка
22.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Зинаида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Зинаида Михайловна

Смерть
26.01.2005
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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