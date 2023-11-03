Щелкунова (Персиянина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкунова (Персиянина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Персианин Михаил Андреев

Мать: Персиянина Матрона Васильева

Бракосочетание
14.02.1804

Муж: Щелкунов Степан Михайлов

М. 19 Ж 24
Рождение ребёнка
16.04.1812

Дочь: Красноусова Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Щелкунов Степан Михайлов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Дмитрий Коленин, отсиавного казака Якова Щелкунова дочь Василиса
Рождение ребёнка
30.10.1817

Сын: Щелкунов Ефимих?

Отец ребёнка: Щелкунов Степан Михайлов

Смерть
Неизвестно
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