Щелкунова (Персиянина) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Бракосочетание
14.02.1804
М. 19 Ж 24
Рождение ребёнка
16.04.1812
Дочь: Красноусова Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Щелкунов Степан Михайлов
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Дмитрий Коленин, отсиавного казака Якова Щелкунова дочь Василиса
Рождение ребёнка
30.10.1817
Сын: Щелкунов Ефимих?
Отец ребёнка: Щелкунов Степан Михайлов
Смерть
Неизвестно