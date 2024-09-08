Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.189

Муж: Истомин Тимофей Михайлович

Поручителями на их свадьбе были села Березовки рядовой Семен Евдокимович, рядовой Федор Истомин и Тихон Николаев Рзянин.
Рождение ребёнка
03.04.1895

Сын: Истомин Павел Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
28.01.1897

Сын: Истомин Ефрем Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: (Истомина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1903

Дочь: (Истомина) Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
12.12.1905

Сын: Истомин Спиридон Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: (Истомина) Ефросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Истомина) Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Феодора Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Истомина) Христина Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Истомин Сергей Тимофеевна

Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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