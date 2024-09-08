Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.189
Поручителями на их свадьбе были села Березовки рядовой Семен Евдокимович, рядовой Федор Истомин и Тихон Николаев Рзянин.
Рождение ребёнка
03.04.1895
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1897
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1900
Дочь: (Истомина) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1903
Дочь: (Истомина) Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1905
Сын: Истомин Спиридон Тимофеевна
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1908
Дочь: (Истомина) Ефросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Истомина) Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Феодора Тимофеевна
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Истомина) Христина Тимофеевна
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Истомин Сергей Тимофеевна
Отец ребёнка: Истомин Тимофей Михайлович
Смерть
Неизвестно