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Бобров Сергей Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

15.04.1932

Дата смерти

10.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1932

Отец: Бобров Михаил Исаевич

Мать: Боброва Наталия Ивановна

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.06.1959

Дочь: Безрукова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Боброва Антонина Тимофеевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Антонина Тимофеевна

Смерть
10.09.2001
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