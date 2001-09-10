Бобров Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.04.1932
Дата смерти10.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1932
Отец: Бобров Михаил Исаевич
Мать: Боброва Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1959
Дочь: Безрукова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Боброва Антонина Тимофеевна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2001