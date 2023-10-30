Захаров Ефим Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850
Отец: Захаров Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 24.12.1867
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
01.11.1868
Жена: Захарова Евгения Кирова
Каверино, Бобсровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1869
Дочь: Захарова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Федор Ефимыч
Мать ребёнка: Захарова Евгения Кирова
Смерть
Неизвестно