Захаров Ефим Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Ефим Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1869 г.р.

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: Захаров Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 24.12.1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
01.11.1868

Жена: Захарова Евгения Кирова

Каверино, Бобсровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1869

Дочь: Захарова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Федор Ефимыч

Мать ребёнка: Захарова Евгения Кирова

Смерть
Неизвестно
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