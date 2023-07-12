Якушенко Малах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушенко Малах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Малаховна

Мать ребёнка: Якушенко Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Малаховна

Мать ребёнка: Якушенко Лукерья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушенко Лукерья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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