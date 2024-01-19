Бондарь Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Василий

Место рождения

Великоцк

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Кравцова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь Даниил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь Ерофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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