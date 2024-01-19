Бондарь Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Кравцова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарь Даниил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарь Ерофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно