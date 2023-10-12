Тихонов Владимир Ильич
Место рожденияд.Юрьевка, Костромской р-он, Костромская обл.
Дата рождения1940
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Юрьевка, Костромской р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
06.03.1959
Сын: Тихонов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Старшева Таисия Николаевна
д.Финеево, Киржачский р-он, Владимирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1977
д.Юрьевка, Костромской р-он, костромская обл.
Похороны
Неизвестно
д.Юрьевка, Костромской р-он, костромская обл.