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Тихонов Владимир Ильич

Место рождения

д.Юрьевка, Костромской р-он, Костромская обл.

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Юрьевка, Костромской р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
06.03.1959

Сын: Тихонов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Старшева Таисия Николаевна

д.Финеево, Киржачский р-он, Владимирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старшева Таисия Николаевна

Смерть
Около 1977
д.Юрьевка, Костромской р-он, костромская обл.
Похороны
Неизвестно
д.Юрьевка, Костромской р-он, костромская обл.
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