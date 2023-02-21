Пискарёва (Черепахина) Анна Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти01.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Черепахин Панкрат Астафьевич
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
30.10.1848
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
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Смерть
01.03.1874
51 год от водяной