Пискарёва (Черепахина) Анна Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарёва (Черепахина) Анна Панкратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

01.03.1874

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

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Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Черепахин Панкрат Астафьевич

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
30.10.1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
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Смерть
01.03.1874
51 год от водяной
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