Евфимия или Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия или Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.?.1886

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иовлев

Рождение ребёнка
14.04.1889

Дочь: Ирина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иовлев

крестная Агафья Ивлева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Иовлев

Смерть
Неизвестно
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