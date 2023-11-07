Евфимия или Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.?.1886
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иовлев
Рождение ребёнка
14.04.1889
Дочь: Ирина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иовлев
крестная Агафья Ивлева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Иовлев
Смерть
Неизвестно