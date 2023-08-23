Семёнов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1908
Сын: Семёнов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Семёнова Александра Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
26.03.1916
Дочь: Семёнова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Семёнова Александра Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно