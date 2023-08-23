Семёнов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Василий Иванович

Семёнов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1908

Сын: Семёнов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Семёнова Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
26.03.1916

Дочь: Семёнова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Семёнова Александра Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Александра Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close