Шарипов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.2003
Дочь: Шарипова Аделина Максимовна
Мать ребёнка: Шарипова Гульназ Альфировна
Рождение ребёнка
28.03.2013
Дочь: Шарипова Виктория Максимовна
Мать ребёнка: Шарипова Гульназ Альфировна
Рождение ребёнка
28.03.2019
Сын: Шарипов Артемий Максимович
Мать ребёнка: Шарипова Гульназ Альфировна
Бракосочетание
Неизвестно