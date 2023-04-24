Шарипов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.2003

Дочь: Шарипова Аделина Максимовна

Мать ребёнка: Шарипова Гульназ Альфировна

Рождение ребёнка
28.03.2013

Дочь: Шарипова Виктория Максимовна

Мать ребёнка: Шарипова Гульназ Альфировна

Рождение ребёнка
28.03.2019

Сын: Шарипов Артемий Максимович

Мать ребёнка: Шарипова Гульназ Альфировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Гульназ Альфировна

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