Богданов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Михаил

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Леонид

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савиных (Богданова) Августа

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнейдер (Богданова) Галина

Мать ребёнка: Богданова Александра

Смерть
Неизвестно

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