Богданов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Михаил
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Леонид
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савиных (Богданова) Августа
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнейдер (Богданова) Галина
Мать ребёнка: Богданова Александра
Смерть
Неизвестно