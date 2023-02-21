Никаноров Аркадий Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.2015
Рождение ребёнка
03.11.2016
Сын: Никаноров Ярослав Аркадьевич
Мать ребёнка: Никанорова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.2019
Дочь: Никанорова Маргарита Аркадьевна
Мать ребёнка: Никанорова Дарья Михайловна