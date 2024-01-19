Сулима (Косолапова) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулима (Косолапова) Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1980

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1980

Отец: Косолапов Дмитрий Иванович

Мать: Косолапова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулима Руслан

Рождение ребёнка
08.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулима Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулима Руслан

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