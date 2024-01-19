Сулима (Косолапова) Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1980
Рождение ребёнка
20.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулима Руслан
Рождение ребёнка
08.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулима Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулима Руслан