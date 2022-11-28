Моисеев Александр Николаеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Александр Николаеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1953

Дата смерти

28.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1953

Отец: Моисеев Николай Андреевич

Мать: Моисеева Елизавета

Рождение ребёнка
12.04.1981

Дочь: Косенко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Моисеева Лидия

Рождение ребёнка
12.09.1986

Сын: Моисеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Моисеева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Лидия

Смерть
28.11.2022
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