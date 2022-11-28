Моисеев Александр Николаеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1953
Дата смерти28.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1953
Отец: Моисеев Николай Андреевич
Мать: Моисеева Елизавета
Рождение ребёнка
12.04.1981
Дочь: Косенко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Моисеева Лидия
Рождение ребёнка
12.09.1986
Сын: Моисеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Лидия
Смерть
28.11.2022