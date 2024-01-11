Хасаинов Мухаметбадиг Указной Мулла 5 Мечети Казани Мухаметгалимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасаинов Мухаметбадиг Указной Мулла 5 Мечети Казани Мухаметгалимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Мухаметгалим Указной Мулла 5 Мечети Казани

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Факихя

Мать ребёнка: ?

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Хасаинов Ахмет

Мать ребёнка: ?

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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