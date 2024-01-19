Екатерина Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1873 ст.
Муж: Петр Ильин
Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно