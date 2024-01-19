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Екатерина Николаева

Место рождения

Ивошино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивошино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.11.1873 ст.

Муж: Петр Ильин

Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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