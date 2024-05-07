Зуева Татьяна Юрьевна 29.08.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуева Татьяна Юрьевна

Место рождения

Новополоцк, Витебская область

Дата рождения

29.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Новополоцк, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигарев Андрей Александрович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1996

Сын: Пигарев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Пигарев Андрей Александрович

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
26.07.1996

Сын: Пигарев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Пигарев Андрей Александрович

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
26.09.2003

Дочь: Пигарева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пигарев Андрей Александрович

Новополоцк, Витебская область

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