Зуева Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1996
Отец ребёнка: Пигарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
26.07.1996
Отец ребёнка: Пигарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
26.09.2003
Дочь: Пигарева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пигарев Андрей Александрович