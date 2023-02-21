Гак Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Гак Петр Михайлович
Отец ребёнка: Гак Михаил Дамианович
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.
Отец ребёнка: Гак Михаил Дамианович
Восприемники: села Чаплинки крестьяне: Василиск Николаевич Кучуб и Димитрия Иовича Носенка жена Евдокия Рсениевна
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.
Дочь: Гак Дария Михайловна
Отец ребёнка: Гак Михаил Дамианович
В метрике - Новочаплинка Восприемники: Новочаплинские крестьяне: Филипп Кириллович Свистун и Варвара С…Д…(не разборчиво)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно