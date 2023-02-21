Гак Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Евдокия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Гак Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гак Михаил Дамианович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.

Сын: Гак Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Гак Михаил Дамианович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Восприемники: села Чаплинки крестьяне: Василиск Николаевич Кучуб и Димитрия Иовича Носенка жена Евдокия Рсениевна
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.

Дочь: Гак Дария Михайловна

Отец ребёнка: Гак Михаил Дамианович

Чаплинка, Дніпропетровська область
В метрике - Новочаплинка Восприемники: Новочаплинские крестьяне: Филипп Кириллович Свистун и Варвара С…Д…(не разборчиво)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Михаил Дамианович

Смерть
Неизвестно
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