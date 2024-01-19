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Полюдов Николай Антонович

Место рождения

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1850

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Полюдов Антон Игнатьевич

Мать: Полюдова Матрена Родионовна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1869 ст.

Жена: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК села Моисеева. Невесте 16 лет от роду, т.е. она 1852 г.р. Свидетелем по жениху был Никита Игнатевич Колачев
Рождение ребёнка
06.04.1871 ст.

Сын: Полюдов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1874 ст.

Сын: Полюдов Поликарп Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1877 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1881 ст.

Сын: Полюдов Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1884 ст.

Дочь: Полюдова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1886 ст.

Дочь: Агапия Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1888 ст.

Дочь: Тарасова Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1890 ст.

Дочь: Костнева Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1891 ст.

Дочь: Васильева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1893 ст.

Сын: Полюдов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1895 ст.

Дочь: Макуха, Дьяченко Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1897 ст.

Сын: Полюдов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.

Дочь: Полюдова Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1901 ст.

Сын: Полюдов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1903 ст.

Сын: Полюдов Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Рождение ребёнка
09.06.1905 ст.

Дочь: Полюдова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Рождение ребёнка
14.09.1908 ст.

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Акилина Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Место жительства
Неизвестно
Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1922
Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
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