Полюдов Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Полюдов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна
Сын: Полюдов Поликарп Николаевич
Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна
Сын: Полюдов Трофим Николаевич
Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна
Дочь: Полюдова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова (пономарева Мария Ивановна
Дочь: Агапия Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Дочь: Тарасова Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Дочь: Костнева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Дочь: Васильева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Сын: Полюдов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Дочь: Макуха, Дьяченко Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Сын: Полюдов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Дочь: Полюдова Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Сын: Полюдов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Сын: Полюдов Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Дочь: Полюдова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Евдокимовна