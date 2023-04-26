Евдокимов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Павел Николаевич

Евдокимов Павел Николаевич

Место рождения

Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия

Дата рождения

09.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1982

Отец: не указан

Мать: Ирина Владимировна

Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Бракосочетание
19.07.2013

Жена: Евдокимова Олеся Михайловна

Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
31.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Олеся Михайловна

Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
09.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Олеся Михайловна

Киров, Кировская обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close