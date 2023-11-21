Синцова Екатерина Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Екатерина Валериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1975

Отец: Балобанов Валерий Романович

Мать: Чернова Галина Васильевна

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