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Дубина Вера Сергеевна
Дубина Вера Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1957
Пол
Женский
Отец
Дубина Сергей Романович
1928 г.р.
Мать
Дубина Пасловская Анфиса Яковлевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1957
Отец:
Дубина Сергей Романович
Мать:
Дубина Пасловская Анфиса Яковлевна
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