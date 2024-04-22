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Догадаева Анфиса Васильевна

Место рождения

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1856

Муж: Догадаев Евлампий Михайлович

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Догадаев Аким Евлампиевич

Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Догадаев Михаил Евлампиевич

Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Догадаева Анна Евлампиевна

Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Догадаева Асенефа Евлампиевна

Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Догадаев Виктор Евлампиевич

Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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