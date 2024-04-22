Догадаева Анфиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1857
Сын: Догадаев Аким Евлампиевич
Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Догадаев Михаил Евлампиевич
Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Догадаева Анна Евлампиевна
Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Догадаева Асенефа Евлампиевна
Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Догадаев Виктор Евлампиевич
Отец ребёнка: Догадаев Евлампий Михайлович
Смерть
Неизвестно