Ашихмина (Булатова) Анна Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Ашихмин Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Ашихмин Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Ашихмин Ефим Егоров
Отец ребёнка: Ашихмин Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Ашихмин Антон Егоров
Отец ребёнка: Ашихмин Егор Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762