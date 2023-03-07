Ашихмина (Булатова) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Булатова) Анна Сергеева

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Булатов Сергей Емельянов

Мать: Булатова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Ашихмин Селиверст Егоров

Отец ребёнка: Ашихмин Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ашихмин Михаил Егоров

Отец ребёнка: Ашихмин Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ашихмин Ефим Егоров

Отец ребёнка: Ашихмин Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Ашихмин Антон Егоров

Отец ребёнка: Ашихмин Егор Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Егор Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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