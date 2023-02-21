Василий Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1748
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1721
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: не указана
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1724
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сидор Васильев
Мать ребёнка: не указана
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
1748
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому