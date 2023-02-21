Василий Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ермолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1721

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1724

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1741

Сын: Сидор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
1748
Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
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