Булаков Иван Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
13.04.1857 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чаны, Таган, Михайло-архангельская церковь (Таган)
Семен Ферапонтович Колотов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Квашнино, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно