Булаков Иван Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулаков Иван Артемьевич

Булаков Иван Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
13.04.1857 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чаны, Таган, Михайло-архангельская церковь (Таган)
Семен Ферапонтович Колотов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Квашнино, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close