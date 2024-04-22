Тотуев Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Бракосочетание
Около 1871
Жена: Тотуева Анна Никитична
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Тотуева Евлампия Александровна
Мать ребёнка: Тотуева Анна Никитична
Рождение ребёнка
1876
Сын: Тотуев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Тотуева Анна Никитична
Смерть
До 1885