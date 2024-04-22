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Тотуев Александр

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1871

Жена: Тотуева Анна Никитична

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Тотуева Евлампия Александровна

Мать ребёнка: Тотуева Анна Никитична

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тотуев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Тотуева Анна Никитична

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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