Мыздрина (Курочкина) Олимпиада Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрина (Курочкина) Олимпиада Николаевна

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Место рождения

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.04.1908

Муж: Мыздрин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1909

Сын: Мыздрин Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1910

Сын: Мыздрин Александр Степанович

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1911

Сын: Мыздрин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1913

Сын: Мыздрин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Мыздрин Александр Степанович

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1916

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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