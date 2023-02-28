Мыздрина (Курочкина) Олимпиада Николаевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1908
Рождение ребёнка
21.04.1909
Сын: Мыздрин Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1910
Сын: Мыздрин Александр Степанович
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1911
Сын: Мыздрин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1913
Сын: Мыздрин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1914
Сын: Мыздрин Александр Степанович
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1916
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно