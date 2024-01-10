Тюкая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюкая

Тюкая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Бахтияров Батырбай

Отец ребёнка: Шафиев Бахтияр

Малое Рыбушкино, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиев Бахтияр

Смерть
Неизвестно
д.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close