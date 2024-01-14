Бакл (Громова) Елена
Место рожденияКиев
Дата рождения10.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1972
Отец: Громов Леонид Александрович
Мать: Громова Мирослава
Киев
Рождение ребёнка
27.04.2003
Сын: Бакл Лео
Отец ребёнка: Бакл Питер
Рождение ребёнка
13.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакл Питер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакл Питер