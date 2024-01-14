Бакл (Громова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакл (Громова) Елена

Бакл (Громова) Елена

avatar

Место рождения

Киев

Дата рождения

10.04.1972

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1972

Отец: Громов Леонид Александрович

Мать: Громова Мирослава

Киев
Рождение ребёнка
27.04.2003

Сын: Бакл Лео

Отец ребёнка: Бакл Питер

Рождение ребёнка
13.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакл Питер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакл Питер

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close