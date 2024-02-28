Ушаков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
19.12.1864
Сын: Ушаков Петр Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
15.05.1868
Дочь: Ушакова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
1868
Рождение ребёнка
12.06.1869
Сын: Ушаков Петр Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
1872
Рождение ребёнка
10.09.1874
Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
25.06.1877
Дочь: Ушакова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ушакова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова
Смерть
Неизвестно