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Ушаков Иван Михайлович

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ушаков Михаил Алексеевич

Мать: Ширшина Прасковея Васильева (Стефанова)

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1864

Сын: Ушаков Петр Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1868

Дочь: Ушакова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ушакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1869

Сын: Ушаков Петр Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ушакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ушакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1874

Сын: Ушаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1877

Дочь: Ушакова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ушакова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Гаврилова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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