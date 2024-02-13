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Хохлов Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

194

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1926

Сын: Хохлов Алексей Романович

Мать ребёнка: Хохлова Татьяна

Рождение ребёнка
?.09.1939

Сын: Хохлов Иван Романович

Мать ребёнка: Хохлова Алимпиада Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Петр Романович

Мать ребёнка: Хохлова Алимпиада Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Алимпиада Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Хохлова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
194
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

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