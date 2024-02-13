Хохлов Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти194
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1926
Мать ребёнка: Хохлова Татьяна
Рождение ребёнка
?.09.1939
Мать ребёнка: Хохлова Алимпиада Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хохлова Алимпиада Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хохлова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Татьяна
Смерть
194