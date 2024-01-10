Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мухтаров Абдулгафар

Отец ребёнка: Мухтар Абдуллов

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1820

Сын: Абдулманнаф Мухтаров

Отец ребёнка: Мухтар Абдуллов

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мухтаров Абдулзафар

Отец ребёнка: Мухтар Абдуллов

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мухтаров Ярулла

Отец ребёнка: Мухтар Абдуллов

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
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