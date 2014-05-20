Шейхов Абулмуслим Шейхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейхов Абулмуслим Шейхович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1932

Дата смерти

20.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ШШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1932

Отец: Шейхов Шейх

Мать: Имакъолас Рагьимат

Рождение ребёнка
23.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шейхова Муъминат

Россия
Рождение ребёнка
20.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шейхова Муъминат

Рождение ребёнка
17.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шейхова Муъминат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айшат

Мать ребёнка: Шейхова Муъминат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шейхова Муъминат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шейхова Муъминат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шейхова Муъминат

Смерть
20.05.2014
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