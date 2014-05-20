Шейхов Абулмуслим Шейхович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1932
Дата смерти20.05.2014
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1932
Отец: Шейхов Шейх
Мать: Имакъолас Рагьимат
Рождение ребёнка
23.02.1958
Россия
Рождение ребёнка
20.08.1967
Рождение ребёнка
17.11.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айшат
Мать ребёнка: Шейхова Муъминат
Смерть
20.05.2014