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Капаница Александр Александрович
Капаница Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.1998
Пол
Мужской
Отец
Капаница Александр Васильевич
1956 г.р.
Мать
Капаница Тамара Васильевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1998
Отец:
Капаница Александр Васильевич
Мать:
Капаница Тамара Васильевна
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