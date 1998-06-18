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Капаница Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1998

Отец: Капаница Александр Васильевич

Мать: Капаница Тамара Васильевна

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